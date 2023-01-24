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1 час назад

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию — 2023

Чемпионат.com

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт в Эспоо (Финляндия) с 25 по 28 января. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира.

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию — 2023
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия.

25 января

13:15 — спортивные пары, короткая программа.

18:20 — мужчины, короткая программа.

26 января

13:00 — женщины, короткая программа.

20:00 — спортивные пары, произвольная программа.

27 января

13:00 — танцы на льду, ритм-танец.

19:00 — мужчины, короткая программа.

28 января

14:00 — мужчины, произвольная программа.

19:30 — танцы на льду, произвольный танец.

Российские фигуристы пропустят Чемпионат Европы из-за бана со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).

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Фигурное катание,
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