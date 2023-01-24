Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию — 2023

Чемпионат Европы по фигурному катанию пройдёт в Эспоо (Финляндия) с 25 по 28 января. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием турнира.
Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия.
25 января
13:15 — спортивные пары, короткая программа.
18:20 — мужчины, короткая программа.
26 января
13:00 — женщины, короткая программа.
20:00 — спортивные пары, произвольная программа.
27 января
13:00 — танцы на льду, ритм-танец.
19:00 — мужчины, короткая программа.
28 января
14:00 — мужчины, произвольная программа.
19:30 — танцы на льду, произвольный танец.
Российские фигуристы пропустят Чемпионат Европы из-за бана со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).
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