Участник Олимпиады в Пекине Мозалев выступит на чемпионате Санкт-Петербурга

Участник Олимпиады в Пекине, серебряный призер юношеских Олимпийских игр фигурист Андрей Мозалев выступит на чемпионате Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС во вторник сообщил тренер спортсмена Николай Давыденко .

"Из нашей группы на чемпионате Санкт-Петербурга планируют выступать Андрей Мозалев, Ксения Гущина и Арсений Дмитриев , который пока еще катается по юниорам", - сообщил Давыденко.

19-летний Мозалев является чемпионом мира среди юниоров. Также на его счету бронза чемпионата России, серебро финала юниорской серии Гран-при. 16-летняя Гущина начала сотрудничество с Давыденко летом прошлого года, на чемпионате России фигуристка показала 10-й результат.