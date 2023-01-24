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1 час назад

Давыденко сообщил, что фигурист Мозалев выступит на чемпионате Санкт-Петербурга

ТАСС

Участник Олимпиады в Пекине, серебряный призер юношеских Олимпийских игр фигурист Андрей Мозалев выступит на чемпионате Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС во вторник сообщил тренер спортсмена Николай Давыденко.

Участник Олимпиады в Пекине Мозалев выступит на чемпионате Санкт-Петербурга
Фото: ТАССТАСС

Чемпионат Санкт-Петербурга пройдет с 28 по 29 января.

"Из нашей группы на чемпионате Санкт-Петербурга планируют выступать Андрей Мозалев, Ксения Гущина и Арсений Дмитриев, который пока еще катается по юниорам", - сообщил Давыденко.

19-летний Мозалев является чемпионом мира среди юниоров. Также на его счету бронза чемпионата России, серебро финала юниорской серии Гран-при. 16-летняя Гущина начала сотрудничество с Давыденко летом прошлого года, на чемпионате России фигуристка показала 10-й результат.

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