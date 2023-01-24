Медведева рассказала, можно ли сравнить ее «Сейлор Мун» с «Уэнсдей» Валиевой

Двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Евгения Медведева назвала эпичным выступление российской фигуристки Камилы Валиевой с показательным номером «Уэнсдей».
Валиева выступила с этой показательной программой на чемпионате России в Красноярске.
— Большая история этой зимы — Валиева и ее срывающая башню «Уэндсдей» на показательных в Красноярске. Как тебе?
— В социальных сетях это вызвало резонанс, бесспорно. Видела репосты даже крупных международных пабликов, в том числе «Нетфликс». Даже композитор, создавший музыку для сериала, отметил Камилу. Очень круто! Согласна, выступление Валиевой — это было эпично. Самое главное, что все было очень натурально. Она хорошо отыграла, плюс макияж, плюс костюм. В общем, все сложилось классно.
— Можно ли сравнить по эпичности с твоей «Сейлор Мун»?
— Сложно, все таки эффект от «Сейлор Мун» я почувствовала на себе. Япония — это немного иная страна по восприятию. Там был настоящий взрыв и такой силы, какой мы изначально не ожидали. Но и там, и там реакция была только положительная — это факт.
— Как думаешь, на Западе смогли по новому открыть Валиеву после такого позитивного информационного вала?
— Лично мне сложно судить, я же ежедневно не читаю новости про Камилу Валиеву. Могу ее судить только по своему восприятию. Я ее безумно люблю как свою подругу, всегда рада ее поддержать. Но, мне кажется, у Камилы сейчас все более менее в порядке.