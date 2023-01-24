Медведева рассказала, можно ли сравнить ее «Сейлор Мун» с «Уэнсдей» Валиевой

— Сложно, все таки эффект от «Сейлор Мун» я почувствовала на себе. Япония — это немного иная страна по восприятию. Там был настоящий взрыв и такой силы, какой мы изначально не ожидали. Но и там, и там реакция была только положительная — это факт.