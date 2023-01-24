Трусова рассказала об отношении к хейту

— Рассматривала ли для себя вариант стать блогером? Недавно начала как то пытаться вести Telegram, снимать «кружочки» и рассказывать, что делаю, вроде подписчикам нравится.



Сталкивалась ли с хейтом? Мне кажется, что всех хейтят. Кому то ногти мои не нравятся. Я, правда, сейчас их наращиваю, мне нравятся они. Я спокойно отношусь к этому.



Раньше меня это задевало, думала, почему так пишут. Сейчас спокойно отношусь, это их мнение, пусть пишут. У меня есть фан группы, от них исходит большая поддержка. Есть поклонники в Китае, они присылают подарки, умудряются доставлять оттуда, — рассказала спортсменка.