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18 минут назад

Фигуристка Трусова призналась, что спокойно относится к хейту

Матч ТВ

Фигуристка Александра Трусова в эфире Rutube канала «Говорит Инсайт» рассказала о своем отношении к негативным комментариям о себе в социальных сетях.

Трусова рассказала об отношении к хейту
Фото: ТАССТАСС

— Рассматривала ли для себя вариант стать блогером? Недавно начала как то пытаться вести Telegram, снимать «кружочки» и рассказывать, что делаю, вроде подписчикам нравится.

Сталкивалась ли с хейтом? Мне кажется, что всех хейтят. Кому то ногти мои не нравятся. Я, правда, сейчас их наращиваю, мне нравятся они. Я спокойно отношусь к этому.

Раньше меня это задевало, думала, почему так пишут. Сейчас спокойно отношусь, это их мнение, пусть пишут. У меня есть фан группы, от них исходит большая поддержка. Есть поклонники в Китае, они присылают подарки, умудряются доставлять оттуда, — рассказала спортсменка.

Трусова — серебряный призер Олимпиады 2022 года в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, дважды бронзовый призер чемпионата Европы. Она — первая в истории фигуристка, исполнившая четверные лутц, тулуп и флип на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев. С 16 декабря спортсменка является колумнистом «Матч ТВ».

Фигурное катание,Александра Трусова,
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