В рейтинге самых богатых фигуристов сезона в РФ сменился лидер

В издании отметили, что Валиевой не удалось удержать свои позиции, поскольку она не принимала участия в Кубке Первого канала. В итоге ее заработок за сезон 2022/23 оказался ниже, чем у участников турнира. В частности, доходы обошедших ее Евгения Семененко и Софьи Акатьевой составили 4,3 и 4,29 миллиона рублей. Валиева за сезон заработала 3,8 миллиона рублей, что привело ее на третье место рейтинга.