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39 минут назад

В рейтинге самых богатых фигуристов сезона в РФ сменился лидер

Елена Прошина

Камила Валиева потеряла лидерство в списке самых богатых российских фигуристов. Ее место занял Евгений Семененко. Подсчеты подвел «Спорт-Экспресс».

В рейтинге самых богатых фигуристов сезона в РФ сменился лидер
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В издании отметили, что Валиевой не удалось удержать свои позиции, поскольку она не принимала участия в Кубке Первого канала. В итоге ее заработок за сезон 2022/23 оказался ниже, чем у участников турнира. В частности, доходы обошедших ее Евгения Семененко и Софьи Акатьевой составили 4,3 и 4,29 миллиона рублей. Валиева за сезон заработала 3,8 миллиона рублей, что привело ее на третье место рейтинга.

Отметим, что призовые за Кубок Первого канала каждого фигуриста получали делением общего призового фонда — 11 миллионов рублей для команды Алины Загитовой «Красная машина» и 9 миллионов рублей для команды Валиевой «Нас не догонят» — на количество участников.

Фигурное катание,Софья Акатьева,Камила Валиева,Евгений Семененко,Первый канал,
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