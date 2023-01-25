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53 минуты назад

ЧЕ-2023 по фигурному катанию, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть

Чемпионат.comиещё 5

С 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия) пройдёт чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию. В турнире не примут участия российские спортсмены, так как они отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от соревнований из-за ситуации на Украине.

ЧЕ-2023 по фигурному катанию, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В первый день, 25 января, мужчины покажут короткие программы. В прямом эфире соревнования можно будет посмотреть в сервисе Okko. Соревнования начнутся в 18:40 мск.

Среди претендентов на титул чемпиона Европы у мужчин — итальянцы Маттео Риццо и Даниэль Грассль, француз Адам Сяо Хим Фа, представитель Латвии Денис Васильев и грузин Морис Квителашвили.

Со списком участников турнира можно ознакомиться здесь.

Фигурное катание,Маттео Риццо,Морис Квителашвили,Денис Васильев,
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