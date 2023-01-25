ЧЕ-2023 по фигурному катанию, мужчины: во сколько короткая программа, где смотреть

С 25 по 29 января в Эспоо (Финляндия) пройдёт чемпионат Европы 2023 года по фигурному катанию. В турнире не примут участия российские спортсмены, так как они отстранены Международным союзом конькобежцев (ISU) от соревнований из-за ситуации на Украине.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В первый день, 25 января, мужчины покажут короткие программы. В прямом эфире соревнования можно будет посмотреть в сервисе Okko. Соревнования начнутся в 18:40 мск.

Среди претендентов на титул чемпиона Европы у мужчин — итальянцы Маттео Риццо и Даниэль Грассль, француз Адам Сяо Хим Фа, представитель Латвии Денис Васильев и грузин Морис Квителашвили.