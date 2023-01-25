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58 минут назад

Костомаров пришел в себя, но все ещё нуждается в ИВЛ — источник

Матч ТВиещё 1

Госпитализированный олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров пришел в себя, но врачи все еще вынуждены прибегать к искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил «Матч ТВ» источник.

Костомаров пришел в себя, но все ещё нуждается в ИВЛ — источник
Фото: Матч ТВМатч ТВ

О госпитализации 45 летнего Костомарова стало известно 10 января. Ранее источник сообщил «Матч ТВ» об улучшении состояния спортсмена.

— Пришел в себя, уже может понемногу общаться. Врачи ждут результатов анализов, чтобы определиться с дальнейшим лечением. Пока все ещё вынуждены прибегать к ИВЛ, — сказал источник, знакомый с ситуацией.

Костомаров в паре с Татьяной Навкой выиграл золото Олимпиады 2006, кроме того, он два раза выиграл чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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