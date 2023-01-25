Олимпийская чемпионка Линичук рассказала о планах работать тренером в России

"В России много талантливых спортсменов и талантливых тренеров. Чтобы создать мнение о ситуации, мне нужно увидеть больше, погрузиться в процесс. Я только недавно приехала. Но мне интересны не только танцы, я всегда помогала одиночникам и парникам в плане понимания себя, чувства скольжения, помогала им и с прыжками", - отметила олимпийская чемпионка.