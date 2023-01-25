Олимпийская чемпионка Линичук рассказала о планах работать тренером в России

Олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду Наталия Линичук, вернувшаяся в Россию из США, открыта к предложениям о работе в российском фигурном катании. Об этом Линичук рассказала ТАСС в среду.
Линичук вернулась в Россию в начале января. В годы спортивной карьеры она выступала в дуэте с Геннадием Карпоносовым. Позже они стали супругами и работали тренерами в США.
"Я вернулась в Россию, чтобы продолжить работу тренера в фигурном катании. Можно сказать, что открыта для предложений, готова помогать тем, кто любит фигурное катание, для кого это важно, для кого это образ жизни, мысли и беспредельное желание к совершенствованию. Для кого фигурное катание равносильно глотку воды", - сказала Линичук.
"В России много талантливых спортсменов и талантливых тренеров. Чтобы создать мнение о ситуации, мне нужно увидеть больше, погрузиться в процесс. Я только недавно приехала. Но мне интересны не только танцы, я всегда помогала одиночникам и парникам в плане понимания себя, чувства скольжения, помогала им и с прыжками", - отметила олимпийская чемпионка.
Линичук рассказала о различиях между тренировкой фигуристов-одиночников и дуэтов.
"Что касается одиночников, то очень тонкая и интересная работа, это невероятный кладезь для самосовершенствования, большой диапазон возможностей. В дуэте необходимо найти единство между партнером и партнершей. В одиночном катании спортсмен один на один с тренером, это интересно", - подчеркнула Линичук.
Среди учеников Линичук и Карпоносова были дуэты Оксана Грищук и Евгений Платов, Анжелика Крылова и Олег Овсянников, Ирина Лобачева и Илья Авербух, Татьяна Навка и Роман Костомаров, Албена Денкова и Максим Ставиский, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Анна Семенович и Владимир Федоров.