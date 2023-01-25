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52 минуты назад

Тарасова: чемпионат Европы по фигурному катанию будет интересным и без россиян

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Голубович Дмитрий / "Чемпионат" Тарасова: чемпионат Европы по фигурному катанию будет интересным и без россиян

Тарасова прокомментировала Чемпионат Европы по фигурному катанию без россиян
Фото: BetassistBetassist

Сегодня в Финляндии стартует континентальное первенство.

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что чемпионат Европы — 2023 по фигурному катанию будет интересным и без участия в нём спортсменов из России.

«Я буду каким-то образом смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию. Это ведь моя работа. Уверена, что соревнования будут интересными и без участия россиян», – приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

Чемпионат Европы по фигурному катанию стартует сегодня, 25 января, в Эспоо (Финляндия). Завершаться соревнования показательными выступлениями призёров турнира 29 января.

Российские фигуристы пропускают весь международный сезон-2022/2023, в том числе и чемпионат Европы, из-за отстранения от соревнований со стороны Международного союза конькобежцев (ISU).

Фигурное катание,Дмитрий Голубович,Татьяна Тарасова,
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