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17 минут назад

Модератор Первого канала: «У Медведевой фанаты очень интеллигентные. А вот фанатов Загитовой я терпеть не могу, они все неадекватные»

Sports.ruиещё 1

Модератор Первого канала Юлия Козлова сравнила поклонников двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой и олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Модератор Первого канала: «Фанатов Алины Загитовой я терпеть не могу»
Фото: Sports.ruSports.ru

– Я знаю, что есть такая категория, как зрители-фанаты. Насколько проблемно с ними работать?

– Очень проблемно. Когда я работала на «Ледниковом периоде», там есть две фан-группы. Одни фанаты поддерживают Алину Загитову, а другие – Евгению Медведеву. У Жени фанаты очень интеллигентные. А вот фанатов Алины Загитовой я терпеть не могу, они все какие-то неадекватные.

Как-то раз Алина на съемке себя очень плохо чувствовала и попросила меня не подпускать к ней никого. Я подхожу к ее поклонникам и вежливо объясняю, что Алина не сможет принять подарки. Когда я выпустила зрителей, они понеслись через этот лед, падая с подарками и цветами, догоняли эту бедную Алину, начали ее трясти, вручать эти цветы. Я, конечно, все это сразу пресекла, – сказала Козлова.

Фигурное катание,Евгения Медведева,Первый канал,
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