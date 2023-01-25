Модератор Первого канала: «Фанатов Алины Загитовой я терпеть не могу»

Как-то раз Алина на съемке себя очень плохо чувствовала и попросила меня не подпускать к ней никого. Я подхожу к ее поклонникам и вежливо объясняю, что Алина не сможет принять подарки. Когда я выпустила зрителей, они понеслись через этот лед, падая с подарками и цветами, догоняли эту бедную Алину, начали ее трясти, вручать эти цветы. Я, конечно, все это сразу пресекла, – сказала Козлова.