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41 минуту назад

Тарасова заявила, что чемпионат Европы по фигурному катанию будет интересен и без россиян

Газета.Ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что первенство Европы по фигурному катанию будет интересным и без российских спортсменов. Слова Тарасовой передает «Чемпионат».

Тарасова: чемпионат Европы по фигурному катанию будет интересен и без россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Буду смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию каким-то образом. Это моя работа. Соревнования будут интересными и без участия россиян, а медали раздадут», – сказала Тарасова.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
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