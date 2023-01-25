Тарасова: чемпионат Европы по фигурному катанию будет интересен и без россиян

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что первенство Европы по фигурному катанию будет интересным и без российских спортсменов. Слова Тарасовой передает «Чемпионат».

«Буду смотреть чемпионат Европы по фигурному катанию каким-то образом. Это моя работа. Соревнования будут интересными и без участия россиян, а медали раздадут», – сказала Тарасова.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.