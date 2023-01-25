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50 минут назад

Украинские фигуристы согласились поговорить на русском на чемпионате Европы

Lenta.ru

Украинские фигуристы Виолетта Серова и Иван Хобта согласились дать интервью на русском языке на чемпионате Европы, который проходит в финском Эспоо. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Украинские фигуристы согласились поговорить на русском на чемпионате Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналистка спросила у спортсменов, на каком языке они готовы поговорить.

«Можете говорить на английском, украинском, русском языке — как вам будет удобно», — заявил Хобота.

Репортер выбрала английский, мотивируя это удобством для окружающих журналистов.

25 января Серов и Хобота выступили в короткой программе чемпионата Европы в соревновании спортивных пар. Спортсмены получили за прокат 47,53 балла и располагаются на десятом месте.

7 июня 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

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