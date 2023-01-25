Валиева рассказала о мыслях об уходе из спорта

Олимпийская чемпионка в командном турнире фигуристка Камила Валиева заявила, что ее посещали мысли об уходе из профессионального спорта. Об этом Валиева рассказала в среду на всероссийском просветительском марафоне "Пространство Знаний".
"Пробегали [такие мысли]. Сложные моменты есть у всех, у фигуристов тоже, когда что-то не получается, ты думаешь, что это катастрофа. Выживает сильнейший, кто преодолел себя, эти эмоции, те и доходят до вершины. Надо давать себе отдохнуть, если все время работать, ты ничего уже больше не хочешь. Отдых - это хорошо, надо отдохнуть и с новыми силами начинать работать", - сказала Валиева.
Валиевой 16 лет, она является олимпийской чемпионкой в командном турнире (2022) и чемпионкой Европы (2022). Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.