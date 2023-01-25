Тарасова оценила желание Валиевой стать тренером после завершения карьеры

«О тренерстве Камила может задумываться тогда, когда посчитает нужным. Пока Валиева продолжит прекрасно кататься, выигрывать соревнования и показывать всем — какая она красавица. Я не задумывалась, сможет ли она стать тренером. Я ещё не вижу её тренером — она очень маленькая. Вот когда будет постарше… Тогда и будем говорить», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.