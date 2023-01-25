Тарасова отказалась считать позорными требования МОК к россиянам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила в интервью для портала Sport24, что положительно оценивает заявление Международного олимпийского комитета о возможном допуске российских спортсменов к соревнованиях под эгидой организации.

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Тарасова подчеркнула, что положительно оценивает заявление МОК на фоне спортивной повестки. Она уточнила, что российские спортсмены желают принимать участие в международных турнирах.

По его оценке, в интересах западных стран допустить атлетов из России и Белоруссии к состязаниям, так как без их «участия соревнования теряют в зрелищности». В частности, зрителям в настоящее время грустно смотреть даже такой турнир, как Чемпионат Европы.

«Я не считаю, что эти требования позорны», - резюмировала Тарасова.