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1 час назад

Тарасова отказалась считать позорными требования МОК к россиянам

Илья Родин

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила в интервью для портала Sport24, что положительно оценивает заявление Международного олимпийского комитета о возможном допуске российских спортсменов к соревнованиях под эгидой организации.

Тарасова отказалась считать позорными требования МОК к россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тарасова подчеркнула, что положительно оценивает заявление МОК на фоне спортивной повестки. Она уточнила, что российские спортсмены желают принимать участие в международных турнирах.

По его оценке, в интересах западных стран допустить атлетов из России и Белоруссии к состязаниям, так как без их «участия соревнования теряют в зрелищности». В частности, зрителям в настоящее время грустно смотреть даже такой турнир, как Чемпионат Европы.

«Я не считаю, что эти требования позорны», - резюмировала Тарасова.

Ранее сообщалось, что МОК рассматривает возможность допуска россиян и белорусов к соревнованиям при соблюдении ряда условий. Среди них - нейтральное отношение к проведению спецоперации на Украине.

Фигурное катание,Татьяна Тарасова,
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