Тарасова отказалась считать позорными требования МОК к россиянам

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила в интервью для портала Sport24, что положительно оценивает заявление Международного олимпийского комитета о возможном допуске российских спортсменов к соревнованиях под эгидой организации.
Тарасова подчеркнула, что положительно оценивает заявление МОК на фоне спортивной повестки. Она уточнила, что российские спортсмены желают принимать участие в международных турнирах.
По его оценке, в интересах западных стран допустить атлетов из России и Белоруссии к состязаниям, так как без их «участия соревнования теряют в зрелищности». В частности, зрителям в настоящее время грустно смотреть даже такой турнир, как Чемпионат Европы.
«Я не считаю, что эти требования позорны», - резюмировала Тарасова.
Ранее сообщалось, что МОК рассматривает возможность допуска россиян и белорусов к соревнованиям при соблюдении ряда условий. Среди них - нейтральное отношение к проведению спецоперации на Украине.