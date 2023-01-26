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25 минут назад

Валиева рассказала о мыслях о завершении карьеры

Никита Бородкин

Российская фигуристка Камила Валиева призналась, что ее посещают мысли о завершении карьеры. Как сообщает РИА Новости, спортсменка подчеркнула, что они никогда не были категоричными.

Валиева задумалась о завершении карьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не было такого, что все, завтра я не катаюсь. Сложные моменты есть у всех, особенно когда что-то не получается. Ты думаешь, что это катастрофа, но это часть спорта», — сказала спортсменка.

Фигуристка добавила, что хотела бы попробовать себя в будущем в качестве тренера. По мнению Валиевой, для хорошего обучения важно понимать спортсмена, знать психологию, ставить цели и правильно разрабатывать план тренировок.

Напомним, что на Олимпийских играх в Пекине спортсменка оказалась в центре допинг-скандала. После того, как она победила в командных соревнованиях, появилась информация о положительном результате допинг-пробы фигуристки, которая была сдана зимой прошлого года.

Тарасова обратилась к РУСАДА из-за Валиевой

13 января Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проинформировало Всемирное антидопинговое агентство (WADA) об отсутствии вины Валиевой в нарушении антидопинговых правил. При этом был аннулировал ее результат на чемпионате России 2022 года, где она завоевала золотую медаль. В свою очередь, WADA сообщило, что недовольно результатом и собирается оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Фигурное катание,Камила Валиева,Всемирное антидопинговое агентство,
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