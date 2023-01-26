Валиева задумалась о завершении карьеры

Российская фигуристка Камила Валиева призналась, что ее посещают мысли о завершении карьеры. Как сообщает РИА Новости, спортсменка подчеркнула, что они никогда не были категоричными.

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«Не было такого, что все, завтра я не катаюсь. Сложные моменты есть у всех, особенно когда что-то не получается. Ты думаешь, что это катастрофа, но это часть спорта», — сказала спортсменка.

Фигуристка добавила, что хотела бы попробовать себя в будущем в качестве тренера. По мнению Валиевой, для хорошего обучения важно понимать спортсмена, знать психологию, ставить цели и правильно разрабатывать план тренировок.

Напомним, что на Олимпийских играх в Пекине спортсменка оказалась в центре допинг-скандала. После того, как она победила в командных соревнованиях, появилась информация о положительном результате допинг-пробы фигуристки, которая была сдана зимой прошлого года.