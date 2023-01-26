Медведева высказалась о женских соревнованиях на Олимпиаде-2022

И все то же самое и с Аней Щербаковой. Я ее знаю с того возраста, когда она была ниже бортика, в прямом смысле этого слова. Саша Трусова, которая пришла в группу – я уже на чемпионат мира выходила, я Сашу Трусову только тройные делать учила. То есть, это вот такие маленькие «кнопки», которые смогли, и мое сердце было с ними со всеми!