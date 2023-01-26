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1 час назад

Грассль: многие люди были против моего решения поехать в Москву

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Итальянский фигурист Даниэль Грассль, проводивший подготовку к чемпионату Европы 2023 года в России под руководством российского тренера Этери Тутберидзе, рассказал, что столкнулся с негативной реакций на решение поехать в Москву.

Грассль рассказал о негативной реакции на его решение поехать в Москву
Фото: betassist.rubetassist.ru

«Было много давления из-за негативных комментариев, которые я получил после того, как поехал в Москву. Многие люди против меня и моего решения», – цитирует Грассля официальный сайт Международного союза конькобежцев (ISU).

На чемпионате Европы, который проходит в финском городе Эспоо, Грассль занимает восьмое место в мужском одиночном катании после исполнения короткой программы.

Произвольные прокаты в соревнованиях мужчин состоятся в субботу, 27 января.

Грасслю 20 лет. Он является серебряным призёром чемпионата Европы 2022 года в Таллине.

Российские фигуристы в настоящее время отстранены от участия в официальных международных турнирах под эгидой ISU.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,
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