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34 минуты назад

Валиева рассказала, что хотела бы попробовать себя в роли тренера после завершения карьеры

Матч ТВ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Камила Валиева не исключает, что в будущем будет работать тренером.

Валиева не исключает, что в будущем будет работать тренером
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Видишь ли ты себя тренером через много лет?

— Я попробовала бы, хотелось бы потренировать детей. Три важных качества успешного педагога? Надо понимать спортсмена, ставить цели и правильно разработать план тренировок, чтобы спортсменам к стартам не подходили уставшие или неподготовленные. Правильно все рассчитать.
Этери Тутберидзе не строгая, она требовательная. Все требуют чего либо, надо помогать спортсменам достигать (целей), — сказала Валиева в ходе всероссийского марафона «Пространство знаний».

Валиева на Олимпиаде в Пекине в составе сборной России выиграла золото в командных соревнованиях. Также 16 летняя фигуристка победила на чемпионате Европы 2022.

Фигурное катание,Камила Валиева,Этери Тутберидзе,СБОРНАЯ РОССИИ,
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