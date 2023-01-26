Валиева не исключает, что в будущем будет работать тренером

— Я попробовала бы, хотелось бы потренировать детей. Три важных качества успешного педагога? Надо понимать спортсмена, ставить цели и правильно разработать план тренировок, чтобы спортсменам к стартам не подходили уставшие или неподготовленные. Правильно все рассчитать.

Этери Тутберидзе не строгая, она требовательная. Все требуют чего либо, надо помогать спортсменам достигать (целей), — сказала Валиева в ходе всероссийского марафона «Пространство знаний».