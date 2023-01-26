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1 час назад

Тренер сообщил, что фигуристку Зинину выпишут из больницы в воскресенье

ТАСС

Фигуристку Анастасию Зинину, которая была госпитализирована после неудачного падения в короткой программе на Кубке Первого канала в Москве, выпишут из больницы уже в воскресенье. Об этом ТАСС в субботу сообщил тренер спортсменки Алексей Василевский.

Стало известно, когда фигуристку Зинину выпишут из больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

21 января Зинина, которая выступала в составе команды Камилы Валиевой "Нас не догонят", упала при исполнении тройного лутца в короткой программе, спортсменка покинула лед с помощью врачей. Зинина избежала перелома, но была госпитализирована из-за сильного ушиба.

"Сейчас Настя проходит курс физиотерапии, все равно старается что-то делать, качает спину, а в воскресенье ее уже выписывают, - сказал Василевский. - Психологически она уже восстановилась после произошедшего на Кубке Первого канала, так что настроение боевое".

Зининой 15 лет, она является призером этапов международной юниорской серии Гран-при и тренируется в клубе "Армия фигурного катания" под руководством Василевского.

Фигурное катание,Камила Валиева,Алексей Василевский,Первый канал,
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