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39 минут назад

Трусова о перераспределении медалей чемпионата России: «Мне приятно, что будет титул, но пока рано это обсуждать»

Sports.ruиещё 1

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова высказалась о перераспределении медалей чемпионата России 2022 года.

Трусова высказалась о перераспределении медалей чемпионата России
Фото: Sports.ruSports.ru

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) аннулировал результат Камилы Валиевой, победившей на том турнире, из-за положительной допинг-пробы, золото перейдет Трусовой.

«Звание чемпионки России – мой первый вз

Конечно, мне приятно, что будет титул, но, опять же, до конца все неизвестно, рано это обсуждать», – сказала Трусова. 

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

Фигурное катание,Камила Валиева,Александра Трусова,
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