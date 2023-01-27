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1 час назад

Кондратюк и Трусова чаще других фигуристов проверялись РУСАДА на допинг в 2022 году

ТАСС

Обладатель золотой награды командного турнира Игр в Пекине Марк Кондратюк и серебряный призер Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Александра Трусова стали самыми проверяемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристами в 2022 году. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС с пятницы.

Кондратюк и Трусова чаще других проверялись РУСАДА на допинг в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

Кондратюк в 2022 году был проверен РУСАДА на допинг шесть раз, Трусова - пять.

По четыре раза РУСАДА тестировало Дмитрия Алиева, Михаила Коляду, Петра Гуменника и Евгения Семененко. Всего в 2022 году РУСАДА были протестированы 62 российских фигуриста.

В 2021 году самыми проверяемыми фигуристами у РУСАДА были Коляда, Александра Степанова и Иван Букин (все - по пять раз), в 2020-м - Анна Щербакова (четыре раза).

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