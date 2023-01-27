Трусова допустила, что может стать тренером по окончании карьеры

"На мастер-классе не было программы, все импровизация, - сказала Трусова. - Перед первым мастер-классом в Рязани я думала, какие задания, что там стоит сделать, но там были мои первые тренеры, и я начала стесняться. Здесь я была готова и уже знала, что буду исходить из того, как готовы спортсмены, я была приятно удивлена - девочка Ярослава прыгает хорошо каскад "три-три", делает кантилеверы (элемент фигурного катания - прим. ТАСС). Конечно, я рассматриваю разные варианты [после завершения карьеры], в том числе тренерскую карьеру, очень люблю тренировать, я тренировалась и с любителями, и с теми, кто хочет чего-то достичь, приятно, когда подсказки помогают".