Трусова допустила, что может стать тренером по окончании карьеры

Серебряный призер Олимпиады в Пекине фигуристка Александра Трусова может стать тренером по окончании карьеры. Об этом 18-летняя спортсменка рассказала журналистам в пятницу.
27 января фигуристка провела мастер-класс в Красноярске. В текущем сезоне Трусова завоевала серебро и бронзу на этапах Гран-при России. Чемпионат России она пропустила из-за проблем со здоровьем.
"На мастер-классе не было программы, все импровизация, - сказала Трусова. - Перед первым мастер-классом в Рязани я думала, какие задания, что там стоит сделать, но там были мои первые тренеры, и я начала стесняться. Здесь я была готова и уже знала, что буду исходить из того, как готовы спортсмены, я была приятно удивлена - девочка Ярослава прыгает хорошо каскад "три-три", делает кантилеверы (элемент фигурного катания - прим. ТАСС). Конечно, я рассматриваю разные варианты [после завершения карьеры], в том числе тренерскую карьеру, очень люблю тренировать, я тренировалась и с любителями, и с теми, кто хочет чего-то достичь, приятно, когда подсказки помогают".
"Нормальная тренировка спортсмена длится от часа до полутора, поэтому есть еще задания, мастер-класс был рассчитан на полчаса, но я его задержала, мне сказали, что так можно - дети хотели освоить кантилевер, мы сняли несколько видео. Со здоровьем нормально, после снятия с чемпионата России я уже выступала в шоу, восстановилась, тренируюсь, катаюсь. Все травмы периодически беспокоят, но так все нормально. В следующем сезоне посмотрите", - отметила фигуристка, отвечая на вопрос о планах на следующий сезон.
Первый взрослый титул
Трусова объяснила, почему приняла решение не показывать прыжки в Красноярске.
"Старалась на все обратить внимание, каждый хотел получить какой-то совет. Возможно, не каждый доволен, так как было довольно много человек, сейчас я думаю, если буду тренировать, то от трех до пяти человек, больше не могу охватить взглядом. Почему не видели моих прыжков? Мастер-класс не подразумевает мои прыжки, тут я рассказываю и показываю ошибки, вопросы про четверные прыжки ребята не задавали, все нацелены были на то, чтобы получить подсказки", - добавила фигуристка.
Спортсменка прокомментировала получение титула чемпионки России 2022 года из-за дисквалификации Камилы Валиевой.
"Прозвище Русская ракета придумали болельщики. Отношусь к этому хорошо, мне нравится. Звание чемпионки России - мой первый взрослый титул. Конечно, мне приятно, что будет титул, но, опять же, до конца все неизвестно, рано это обсуждать", - заявила она.
Трусов является серебряным призером Олимпийских игр 2022 года в Пекине, бронзовым призером чемпионата мира, двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. Трусова - первая и единственная в мире фигуристка, "приземлившая" пять четверных прыжков в одной программе.