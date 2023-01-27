Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа стал чемпионом Европы

Фото: Billboard Billboard

Россияне в турнире не участвуют.

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо (Финляндия) завершились мужские соревнования. Победителем стал француз Адам Сяо Хим Фа.

По сумме двух выступлений представитель Франции набрал 267,77 балла. Он заметно обогнал итальянца Маттео Риццо, который стал вторым. Результат Риццо составил 259,92 балла.

Тройку лучших замкнул Лукас Бричги из Швейцарии. Он по сумме двух программ набрал 248,01 балла.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия. Мужчины

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 267,77.

2. Маттео Риццо (Италия) – 259,92.