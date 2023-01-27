Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+8° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
52 минуты назад

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа стал чемпионом Европы

Betassistиещё 4

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа стал чемпионом Европы

Французский фигурист Адам Сяо Хим Фа стал чемпионом Европы
Фото: BillboardBillboard

Россияне в турнире не участвуют.

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Эспоо (Финляндия) завершились мужские соревнования. Победителем стал француз Адам Сяо Хим Фа.

По сумме двух выступлений представитель Франции набрал 267,77 балла. Он заметно обогнал итальянца Маттео Риццо, который стал вторым. Результат Риццо составил 259,92 балла.

Тройку лучших замкнул Лукас Бричги из Швейцарии. Он по сумме двух программ набрал 248,01 балла.

Денис Васильев, представляющий Латвию, стал 5-м. Итальянец Даниэль Грассль, тренировавшийся у Этери Тутберидзе, показал шестой результат. А грузин Морис Квителашвили занял лишь 16-е место.

Фигурное катание. Чемпионат Европы. Эспоо, Финляндия. Мужчины

1. Адам Сяо Хим Фа (Франция) – 267,77.

2. Маттео Риццо (Италия) – 259,92.

3. Лукас Бричги (Швейцария) – 248,01.

Фигурное катание,Даниэль Грассль,Маттео Риццо,Морис Квителашвили,Этери Тутберидзе,Денис Васильев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители