Фигуристка Гущина ответила, рассматривает ли она смену спортивного гражданства

«Рассматриваю ли я вариант со сменой гражданства, если в будущем ситуация не изменится? В данный момент мы такой вариант не рассматриваем. Катаемся за Россию, и будем продолжать», — сказала Гущина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.