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37 минут назад

Фигуристка Гущина ответила, рассматривает ли она вариант со сменой спортивного гражданства

Чемпионат.com

Российская фигуристка Ксения Гущина ответила на вопрос, рассматривает ли она вариант со сменой спортивного гражданства.

Фигуристка Гущина ответила, рассматривает ли она смену спортивного гражданства
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Рассматриваю ли я вариант со сменой гражданства, если в будущем ситуация не изменится? В данный момент мы такой вариант не рассматриваем. Катаемся за Россию, и будем продолжать», — сказала Гущина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

На недавнем Кубке Первого канала Ксения Гущина заменила Анастасию Зинину, которая не смогла самостоятельно подняться со льда после падения во время короткой программы. Она стала победительницей командного турнира в составе команды Алины Загитовой.

Фигурное катание,Ксения Гущина,Первый канал,
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