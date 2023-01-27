Фигуристка Гущина ответила, рассматривает ли она смену спортивного гражданства

Российская фигуристка Ксения Гущина ответила на вопрос, рассматривает ли она вариант со сменой спортивного гражданства.
«Рассматриваю ли я вариант со сменой гражданства, если в будущем ситуация не изменится? В данный момент мы такой вариант не рассматриваем. Катаемся за Россию, и будем продолжать», — сказала Гущина в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
На недавнем Кубке Первого канала Ксения Гущина заменила Анастасию Зинину, которая не смогла самостоятельно подняться со льда после падения во время короткой программы. Она стала победительницей командного турнира в составе команды Алины Загитовой.