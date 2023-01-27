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48 минут назад

Камила Валиева снимется в музыкальном клипе Натальи Подольской

Чемпионат.comиещё 1

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, действующая чемпионка Европы и России в одиночном фигурном катании Камила Валиева примет участие в съёмках клипа на песню Натальи Подольской.

Валиева снимется в музыкальном клипе Натальи Подольской
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Об этом сообщила певица в эфире «Нового радио». Она рассказала, что во время написания песни она вдохновилась спортсменами, в частности фигуристами.

Ранее Валиева заняла второе место на чемпионате России, приняла учатие в Кубке Первого канала в роли капитана. А также фигуристка приняла участие в первом в истории чемпионате России по прыжкам, который прошёл в Санкт-Петербурге. В составе команды Этери Тутберидзе (Алиса Двоеглазова, Дмитрий Алиев, Софья Акатьева, Андрей Мозалёв, Арсений Федотов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов) она заняла второе место.

Фигурное катание,Алиса Двоеглазова,Софья Акатьева,Андрей Мозалев,Камила Валиева,Этери Тутберидзе,Дмитрий Алиев,Евгения Тарасова,Наталья Подольская,Владимир Морозов,Первый канал,
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