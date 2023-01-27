Валиева снимется в музыкальном клипе Натальи Подольской

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, действующая чемпионка Европы и России в одиночном фигурном катании Камила Валиева примет участие в съёмках клипа на песню Натальи Подольской .

Об этом сообщила певица в эфире «Нового радио». Она рассказала, что во время написания песни она вдохновилась спортсменами, в частности фигуристами.