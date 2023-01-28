Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
43 минуты назад

Елизавета Туктамышева снялась с чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию

Чемпионат.com

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Её имя убрали из списка участников соревнований, причина на данный момент неизвестна.

Туктамышева снялась с чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 28 по 29 января. На него среди прочих заявлены такие спортсмены, как Ксения Гущина, Елизавета Нугуманова, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Евгений Семененко и другие.

Фигурное катание,Александр Галлямов,Ксения Гущина,Александра Бойкова,Евгений Семененко,Елизавета Нугуманова,Елизавета Туктамышева,Анастасия Мишина,Дмитрий Козловский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители