Туктамышева снялась с чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Её имя убрали из списка участников соревнований, причина на данный момент неизвестна.