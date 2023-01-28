Туктамышева снялась с чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева не выступит на чемпионате Санкт-Петербурга по фигурному катанию. Её имя убрали из списка участников соревнований, причина на данный момент неизвестна.
Турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 28 по 29 января. На него среди прочих заявлены такие спортсмены, как Ксения Гущина, Елизавета Нугуманова, Анастасия Мишина / Александр Галлямов, Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Евгений Семененко и другие.