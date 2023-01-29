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1 час назад

Гущина выиграла чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию

ТАССиещё 5

Фигуристка Ксения Гущина стала победительницей чемпионата Санкт-Петербурга в женском одиночном катании. Произвольные программы фигуристки представили в воскресенье.

Гущина выиграла чемпионат Петербурга по фигурному катанию
Фото: ТАССТАСС

По итогам двух программ Гущина набрала 220,13 (72,57+147,56) балла. Второе место заняла Полина Свириденко (205,51; 70,86+134,65). Тройку лучших замкнула Дарья Осипова (197,73; 66,65+131,08).

В турнире должна была принять участие чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, однако в субботу источник сообщил ТАСС, что фигуристка не сможет выступить из-за плохого самочувствия.

Гущиной 16 лет, она тренируется под руководством Кирилла Давыденко. Фигуристка заняла третье место на одном из этапов Гран-при России нынешнего сезона и выступит в финале соревнований.

Позднее в воскресенье произвольные программы представят мужчины, пары и танцоры.

Фигурное катание,Ксения Гущина,Дарья Осипова,Елизавета Туктамышева,
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