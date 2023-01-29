Гущина выиграла чемпионат Петербурга по фигурному катанию

Фигуристка Ксения Гущина стала победительницей чемпионата Санкт-Петербурга в женском одиночном катании. Произвольные программы фигуристки представили в воскресенье.
По итогам двух программ Гущина набрала 220,13 (72,57+147,56) балла. Второе место заняла Полина Свириденко (205,51; 70,86+134,65). Тройку лучших замкнула Дарья Осипова (197,73; 66,65+131,08).
В турнире должна была принять участие чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева, однако в субботу источник сообщил ТАСС, что фигуристка не сможет выступить из-за плохого самочувствия.
Гущиной 16 лет, она тренируется под руководством Кирилла Давыденко. Фигуристка заняла третье место на одном из этапов Гран-при России нынешнего сезона и выступит в финале соревнований.
Позднее в воскресенье произвольные программы представят мужчины, пары и танцоры.