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11 минут назад

Бывшая фигуристка сборной России Губанова стала чемпионкой Европы

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Грузинская фигуристка Анастасия Губанова стала чемпионкой Европы в женском одиночном катании. Соревнования проходят в финском городе Эспоо.

Выступающая за Грузию россиянка стала чемпионкой Европы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

20-летняя спортсменка набрала по сумме двух программ 199,91 балла. Второе место у бельгийки Луны Хендрикс, получившей от судей 193,48 балла. Обладательницей бронзовой награды с результатом 192,51 балла стала швейцарка Кимми Репонд.

Анастасия Губанова родилась в Тольятти. Позже она с семьей переехала в Санкт-Петербург, где начала заниматься фигурным катанием. Также фигуристка тренировалась в Москве.

В 2021 году Губанова получила право выступать за сборную Грузии.

Российские фигуристы в настоящее время отстранены от участия в официальных соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Фигурное катание,Анастасия Губанова,СБОРНАЯ РОССИИ,
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