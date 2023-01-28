Выступающая за Грузию россиянка стала чемпионкой Европы

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова стала чемпионкой Европы в женском одиночном катании. Соревнования проходят в финском городе Эспоо.

20-летняя спортсменка набрала по сумме двух программ 199,91 балла. Второе место у бельгийки Луны Хендрикс, получившей от судей 193,48 балла. Обладательницей бронзовой награды с результатом 192,51 балла стала швейцарка Кимми Репонд.

Анастасия Губанова родилась в Тольятти. Позже она с семьей переехала в Санкт-Петербург, где начала заниматься фигурным катанием. Также фигуристка тренировалась в Москве.

В 2021 году Губанова получила право выступать за сборную Грузии.