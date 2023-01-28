Выступающая за Грузию россиянка стала чемпионкой Европы

Фигуристка Анастасия Губанова завоевала золото на чемпионате Европы, который проходит в финском Эспоо. Ее результат в сумме за короткую и произвольную программу составил 199,91 балла. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что в 2021 году Губанова сменила спортивное гражданство с российского на грузинское.
Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (193,48), серебряный призер чемпионата мира 2022 года. Швейцарка Кимми Репонд с результатом 192,51 заняла третье место.
Уточняется, что на четвертом месте также оказалась бывшая российская фигуристка. Представляющая Польшу Екатерина Куракова набрала 186,90 баллов.
Напомним, что после начала спецоперации Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от соревнований.