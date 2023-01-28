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10 минут назад

Выступающая за Грузию россиянка стала чемпионкой Европы

Илья Родин

Фигуристка Анастасия Губанова завоевала золото на чемпионате Европы, который проходит в финском Эспоо. Ее результат в сумме за короткую и произвольную программу составил 199,91 балла. Об этом пишет РБК.

Выступающая за Грузию россиянка стала чемпионкой Европы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что в 2021 году Губанова сменила спортивное гражданство с российского на грузинское.

Второе место заняла бельгийка Луна Хендрикс (193,48), серебряный призер чемпионата мира 2022 года. Швейцарка Кимми Репонд с результатом 192,51 заняла третье место.

Уточняется, что на четвертом месте также оказалась бывшая российская фигуристка. Представляющая Польшу Екатерина Куракова набрала 186,90 баллов.

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Напомним, что после начала спецоперации Международный союз конькобежцев отстранил российских спортсменов от соревнований.

Фигурное катание,Анастасия Губанова,
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