«Я в шоке»: Губанова о победе на чемпионате Европы

— Еще не осознала этого, я в шоке. Но работа приносит свои плоды. Я очень нервничала перед прокатом, психологически было очень тяжело. В конце выступления было много эмоций. В целом счастлива, что смогла преодолеть себя.



Я не думала о том, выиграла я или нет. Не могу сказать, что полностью показала программу, я была больше сосредоточена на элементах. Прокат не получился идеальным и абсолютно чистым, — приводит слова Губановой пресс служба Международного союза конькобежцев (ISU).