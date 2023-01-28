«Я в шоке»: Губанова о победе на чемпионате Европы

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова рассказала, что испытывала большое волнение перед прокатом произвольной программы на чемпионате Европы, отметив, что пока не может осознать свою победу на турнире.
В субботу Губанова стала победительницей чемпионата Европы, который проходит в Эспоо (Финляндия), с результатом 199,91 балла. Спортсменка ранее представляла Россию на международных соревнованиях, в 2021 году было объявлено о ее переходе в сборную Грузии.
— Еще не осознала этого, я в шоке. Но работа приносит свои плоды. Я очень нервничала перед прокатом, психологически было очень тяжело. В конце выступления было много эмоций. В целом счастлива, что смогла преодолеть себя.
Я не думала о том, выиграла я или нет. Не могу сказать, что полностью показала программу, я была больше сосредоточена на элементах. Прокат не получился идеальным и абсолютно чистым, — приводит слова Губановой пресс служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Второе место на соревнованиях одиночниц заняла бельгийка Луна Хендрикс (193,48), швейцарка Кимми Репонд — третья (192,51).
Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из за ситуации на Украине.