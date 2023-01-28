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47 минут назад

Фигуристка Губанова о победе на чемпионате Европы: «Я в шоке. Перед прокатом психологически было тяжело»

Матч ТВ

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова рассказала, что испытывала большое волнение перед прокатом произвольной программы на чемпионате Европы, отметив, что пока не может осознать свою победу на турнире.

«Я в шоке»: Губанова о победе на чемпионате Европы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В субботу Губанова стала победительницей чемпионата Европы, который проходит в Эспоо (Финляндия), с результатом 199,91 балла. Спортсменка ранее представляла Россию на международных соревнованиях, в 2021 году было объявлено о ее переходе в сборную Грузии.

— Еще не осознала этого, я в шоке. Но работа приносит свои плоды. Я очень нервничала перед прокатом, психологически было очень тяжело. В конце выступления было много эмоций. В целом счастлива, что смогла преодолеть себя.

Я не думала о том, выиграла я или нет. Не могу сказать, что полностью показала программу, я была больше сосредоточена на элементах. Прокат не получился идеальным и абсолютно чистым, — приводит слова Губановой пресс служба Международного союза конькобежцев (ISU).

Второе место на соревнованиях одиночниц заняла бельгийка Луна Хендрикс (193,48), швейцарка Кимми Репонд — третья (192,51).

Выступающая за Грузию россиянка стала чемпионкой Европы

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из за ситуации на Украине.

Фигурное катание,Анастасия Губанова,
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