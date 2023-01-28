Выигравшая ЧЕ россиянка рассказала о выступлениях за Грузию

Российская фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, прокомментировала победу на чемпионате Европы — 2023 в финском Эспоо.
По результатам короткой и произвольной программ Губанова набрала 199,91 балла и уверенно заняла первое место.
Фигуристка заявила, что это были самые тяжелые соревнования в этом сезоне, поэтому ей было тяжело катать произвольную программу.
«Я очень рада представлять Грузию. Мне очень нравится эта страна, архитектура, культура, там очень красиво. Моя группа в Санкт-Петербурге — моя вторая семья. Ребята меня поддерживали сильно», — приводит слова Губановой Sports.ru.
20-летняя Губанова до 2021 года выступала за Россию. После смены спортивного гражданства она стала шестой на прошлогоднем чемпионате мира и 11-й на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.
Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.
Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не считает выступление Анастасии Губановой за Грузию потерей для российского фигурного катания.