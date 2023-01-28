Выигравшая ЧЕ россиянка рассказала о выступлениях за Грузию

Российская фигуристка Анастасия Губанова, выступающая за Грузию, прокомментировала победу на чемпионате Европы — 2023 в финском Эспоо.

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По результатам короткой и произвольной программ Губанова набрала 199,91 балла и уверенно заняла первое место.

Фигуристка заявила, что это были самые тяжелые соревнования в этом сезоне, поэтому ей было тяжело катать произвольную программу.

«Я очень рада представлять Грузию. Мне очень нравится эта страна, архитектура, культура, там очень красиво. Моя группа в Санкт-Петербурге — моя вторая семья. Ребята меня поддерживали сильно», — приводит слова Губановой Sports.ru.

20-летняя Губанова до 2021 года выступала за Россию. После смены спортивного гражданства она стала шестой на прошлогоднем чемпионате мира и 11-й на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.