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1 час назад

Американские журналисты высмеяли победу бывшей российской фигуристки на ЧЕ

Lenta.ruиещё 1

Авторы американского подкаста The Skating Lesson высмеяли победу бывшей российской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы 2023 года. Об этом сообщается в Twiter The Skating Lesson.

В США высмеяли победу бывшей российской фигуристки на ЧЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Здорово, что мы забанили русских, а одна из их девушек все равно выиграла чемпионат Европы», — написали журналисты канала.

Таким образом, они обратили внимание на происхождение Губановой, которая с 2021 года выступает за сборную Грузии.

28 января Губанова стала победительницей чемпионата Европы. Для 20-летней фигуристки это первый титул на международном уровне. Она заявила, что это были самые тяжелые соревнования в этом сезоне, поэтому ей было тяжело катать произвольную программу.

Российские фигуристы отстранены от участия в турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Запрет действует до дальнейшего особого уведомления.

Фигурное катание,Анастасия Губанова,
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