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3 часа назад

«Дюамель должна коньки надеть и больше не открывать рот. А то развели тут демократию в спорте». Васильев о словах фигуристки про бойкот Олимпиады

Sports.ru

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев раскритиковал канадскую фигуристку Меган Дюамель за слова о возможном бойкоте Олимпийских игр в случае допуска россиян.

"Дюамель должна коньки надеть и больше не открывать рот" - Васильев
Фото: Sports.ruSports.ru

«Ну, надо прежде ее саму бойкотировать, потому что если каждый хвост будет вилять собакой, то ничего хорошего не получится.

Если каждый будет указывать, что нужно делать Международному олимпийскому комитету (МОК), хотя он тоже не заслуживает никакого уважения, надо просто этих спортсменов дисквалифицировать, чтобы они знали свое место.

В данном случае она фигуристка, значит, должна коньки надеть и на льду выступать и больше не открывать свой рот. А то развели тут демократию в спорте. Скоро вообще не знаю, что из спорта получится. Ужас какой-то. Спортом надо заниматься, а не умничать там», – сказал Васильев.

Фигурное катание,Меган Дюамель,Дмитрий Васильев,
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