Фигуристы Мишина и Галлямов не ставили задачу выиграть Олимпийские игры

Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов не ставили победу на Олимпийских играх — 2022 «во главу угла», сообщает RT.
Мишина и Галлямов стали олимпийскими чемпионами в командном турнире на Игра-2022, а в личном первенстве заняли третье место.
«Мы верили, что способны выиграть, хотели этого, но не ставили победу во главу угла. Точнее, понимали, что даже при чистых прокатах все может сложиться по-разному. Что касается командного турнира, мне кажется, никто и не сомневался в том, что наша команда будет там первой», — сказала Мишина.
Мишина и Галлямов — чемпионы Европы и мира, также в 2021 году вместе со сборной России они выиграли командное мировое первенство.
Ранее сообщалось, что победителями чемпионата Санкт-Петербурга по фигурному катанию среди спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они показали результат, превосходящий актуальный мировой рекорд.
В короткой программе спортсмены набрали 87,50 балла, а в произвольной — 162,43. При этом мировой рекорд за короткую программу составляет 84,41 балла — он был установлен на зимней Олимпиаде — 2022 китайской парой Суй Вэньцзин / Хан Конг.