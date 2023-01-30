Фигуристы Мишина и Галлямов не ставили задачу выиграть Олимпийские игры

«Мы верили, что способны выиграть, хотели этого, но не ставили победу во главу угла. Точнее, понимали, что даже при чистых прокатах все может сложиться по-разному. Что касается командного турнира, мне кажется, никто и не сомневался в том, что наша команда будет там первой», — сказала Мишина.