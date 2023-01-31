Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
30 января

Фигуристка Камила Валиева исполнила мечту болельщицы

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка в команде, чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева покаталась на ГУМ-катке с болельщицей по имени Полина, которая стала победительницей розыгрыша на жеребьёвке чемпионата России по прыжкам. Тогда участники соревнований вытаскивали ряд и место зрителя, который получит их приз.

Валиева исполнила мечту болельщицы
Фото: ТАССТАСС

Ещё в Санкт-Петербурге Полина получила сумку с милыми сувенирами от Камилы, а теперь и главный приз — возможность покататься с чемпионкой на самом главном катке страны. Видео снял фан-клуб Валиевой.

«Самая долгожданная встреча с Камилой Валиевой. Спасибо за проведённое время! Безумно добрый и открытый человечек. Я очень рада, что мне выпал такой шанс, воспоминания на всю жизнь. Будем ждать и болеть за Камилу в Петербурге», — написала Полина в соцсетях.

Фигурное катание,Камила Валиева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители