Валиева исполнила мечту болельщицы

«Самая долгожданная встреча с Камилой Валиевой. Спасибо за проведённое время! Безумно добрый и открытый человечек. Я очень рада, что мне выпал такой шанс, воспоминания на всю жизнь. Будем ждать и болеть за Камилу в Петербурге», — написала Полина в соцсетях.