Стало известно, когда фигурист Гуменник выйдет на лед после болезни

"Дела у Петра уже получше, только сегодня спала температура. Конечно, он мечтает как можно скорее вернуться на лед, готовится к финалу Гран-при, но пока все-таки рано об этом говорить. Думаю, как минимум пять дней - неделю от тренировок пока придется воздержаться", - сказала Дайнеко.