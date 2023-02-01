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3 часа назад

Фигурист Гуменник выйдет на лед после болезни не раньше, чем через неделю

ТАССиещё 2

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Петр Гуменник чувствует себя лучше, но восстановление после болезни потребует не меньше недели. Об этом ТАСС сообщила в среду тренер спортсмена Вероника Дайнеко.

Стало известно, когда фигурист Гуменник выйдет на лед после болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гуменник заболел в день старта чемпионата Санкт-Петербурга 27 января и не выступил на соревнованиях.

"Дела у Петра уже получше, только сегодня спала температура. Конечно, он мечтает как можно скорее вернуться на лед, готовится к финалу Гран-при, но пока все-таки рано об этом говорить. Думаю, как минимум пять дней - неделю от тренировок пока придется воздержаться", - сказала Дайнеко.

Гуменнику 20 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров 2020 года. Фигурист дебютировал на взрослом уровне в сезоне-2020/21, в нынешнем сезоне спортсмен завоевал бронзу на втором этапе Гран-при России, стал победителем пятого этапа Кубка России и занял второе место на чемпионате России.

Фигурное катание,Петр Гуменник,
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