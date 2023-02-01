Стало известно, когда фигурист Гуменник выйдет на лед после болезни

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Петр Гуменник чувствует себя лучше, но восстановление после болезни потребует не меньше недели. Об этом ТАСС сообщила в среду тренер спортсмена Вероника Дайнеко.
Гуменник заболел в день старта чемпионата Санкт-Петербурга 27 января и не выступил на соревнованиях.
"Дела у Петра уже получше, только сегодня спала температура. Конечно, он мечтает как можно скорее вернуться на лед, готовится к финалу Гран-при, но пока все-таки рано об этом говорить. Думаю, как минимум пять дней - неделю от тренировок пока придется воздержаться", - сказала Дайнеко.
Гуменнику 20 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира среди юниоров 2020 года. Фигурист дебютировал на взрослом уровне в сезоне-2020/21, в нынешнем сезоне спортсмен завоевал бронзу на втором этапе Гран-при России, стал победителем пятого этапа Кубка России и занял второе место на чемпионате России.