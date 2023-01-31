Тренер Зининой рассказал о ее состоянии после падения на Кубке Первого канала

Алексей Василевский, тренер российской фигуристки Анастасии Зининой, рассказал о состоянии здоровья фигуристки после ее страшного падения во время выступления за команду «Нас не догонят» на Кубке Первого канала, передает Metaratings.ru.

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Инцидент произошел в первый соревновательный день, когда спортсмены показывали короткие программы. Фигуристка не справилась с приземлением после каскада, после чего покинула лед лишь с помощью тренеров и медицинской бригады.

«Сегодня Настю выписали из больницы, чувствует она себя нормально. Думаю, на этой неделе начнем постепенно втягиваться в тренировочный процесс», — заявил Василевский.

Зинина закрывала первую разминочную группу, сразу после того, как ее увели со льда, на разминку вышла вторая группа. Стоит отметить, что пострадавшую спортсменку сразу увезли в больницу для дальнейшего обследования.

На Кубке Первого канала травмированную Зинину замена Ксения Гущина, а из баллов команды «Красная машина» был вычтен самый маленький балл, который получила их фигуристка — Вероника Яметова. Это было сделано для того, чтобы уравновесить количество очков.