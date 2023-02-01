Фигуристка Косторная вернулась к тренировкам в группе Рослякова

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная и ее новый партнер Георгий Куница вернулись к ледовым тренировкам после возвращения с отдыха, но пока не занимаются в полную силу из-за незажившей травмы руки фигуристки. Об этом Косторная рассказала в среду ТАСС.
16 января стало известно, что Косторная перешла тренироваться из одиночного в парное катание - от Елены Буяновой к специалисту по парному катанию Сергею Рослякову. Спортсменка тренируется с партнером по шоу Георгием Куницей.
"Вчера провели первую тренировку после возвращения с отдыха, - рассказала Косторная. - В основном скользили, сложных элементов пока не делали - тренеры не дают нагружать травмированную руку. Она еще не зажила, на это уйдет еще минимум две недели".
"На отдыхе времени даром старались не терять - тренировались без льда, отрабатывали вещи, которые позволяла делать травма руки", - отметила фигуристка.
Косторной 19 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании.