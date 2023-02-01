Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 70.12EUR 76.22
Войти в почту
7 часов назад

Фигуристка Косторная вернулась к тренировкам в группе Рослякова после возвращения с отдыха

ТАССиещё 2

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная и ее новый партнер Георгий Куница вернулись к ледовым тренировкам после возвращения с отдыха, но пока не занимаются в полную силу из-за незажившей травмы руки фигуристки. Об этом Косторная рассказала в среду ТАСС.

Фигуристка Косторная вернулась к тренировкам в группе Рослякова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

16 января стало известно, что Косторная перешла тренироваться из одиночного в парное катание - от Елены Буяновой к специалисту по парному катанию Сергею Рослякову. Спортсменка тренируется с партнером по шоу Георгием Куницей.

"Вчера провели первую тренировку после возвращения с отдыха, - рассказала Косторная. - В основном скользили, сложных элементов пока не делали - тренеры не дают нагружать травмированную руку. Она еще не зажила, на это уйдет еще минимум две недели".

"На отдыхе времени даром старались не терять - тренировались без льда, отрабатывали вещи, которые позволяла делать травма руки", - отметила фигуристка.

Косторной 19 лет, она является чемпионкой Европы 2020 года и победительницей финала серии Гран-при сезона-2019/20 в женском одиночном катании.

Фигурное катание,Алена Косторная,Елена Буянова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители