Фигуристка Косторная вернулась к тренировкам в группе Рослякова

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алена Косторная и ее новый партнер Георгий Куница вернулись к ледовым тренировкам после возвращения с отдыха, но пока не занимаются в полную силу из-за незажившей травмы руки фигуристки. Об этом Косторная рассказала в среду ТАСС.