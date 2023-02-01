Команда Тутберидзе хочет заработать 120 млн рублей на шоу в Москве и Петербурге

Организаторы шоу Этери Тутберидзе в апреле намереваются выручить более 120 миллионов рублей на четырех шоу в Москве и Санкт-Петербурге в апреле, сообщает «СЭ».
Шоу состоятся 8-9 апреля в петербургском «Юбилейном» и 13-14 апреля в московском «Мегаспорте». Среди участников заявлены Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Евгения Медведева, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Софья Акатьева, Аделия Петросян «и многие другие».
Цены на билет в московском «Мегаспорте» стартуют от 1 тысячи рублей и достигают 10 тысяч за первые ряды нижнего яруса. В «Юбилейном» максимальная стоимость составляет 8 тысяч, минимальная — также 1 тысяча рублей.
По подсчетам источника, общая стоимость продаваемых билетов в Москве составляет около 44 миллионов рублей за одно шоу, в Петербурге — 19 миллионов.
Стоит отметить, что билеты официально реализуются через посредника, который с каждого билета берет сервисный сбор в 10%.
На минувшем чемпионате России по фигурному катанию победителем в соревнованиях женщин стала 15-летняя Софья Акатьева – ученица Этери Тутберидзе. Этот успех позволил Этери Георгиевне продлить впечатляющую серию до 8 чемпионств подряд. Это ее пятая подопечная на этом отрезке, которой удалось повесить золотую медаль на свою шею.
Серебряным призером турнира стала ее другая ученица – Камила Валиева.
По итогам чемпионата России-2023 фигуристы не будут отбираться на чемпионаты Европы и мира из-за отстранения ISU.