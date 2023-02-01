Тарасова отреагировала на возможную ампутацию у Костомарова

Костомаров был госпитализирован ещё 10 января с подозрением на пневмонию. В дальнейшем его состояние ухудшилось, спортсмена подключили к ИВЛ, а затем и ввели в искусственную кому. Недавно стало известно, что он пришёл в сознание в больнице в Коммунарке, которая специализируется на лечении ковидных больных, но всё ещё не разговаривает.