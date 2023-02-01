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4 часа назад

Тарасова отреагировала на возможную ампутацию у Костомарова

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Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

«Он маленькими шажочками идёт к выздоровлению. Сообщений о возможной ампутации не слышала», — цитирует Тарасову «Спорт-экспресс».

По данным Starhit, врачи опасаются, что фигуристу может понадобиться ампутация пальцев рук.

Олимпийский чемпион Костомаров попал в реанимацию

Костомаров был госпитализирован ещё 10 января с подозрением на пневмонию. В дальнейшем его состояние ухудшилось, спортсмена подключили к ИВЛ, а затем и ввели в искусственную кому. Недавно стало известно, что он пришёл в сознание в больнице в Коммунарке, которая специализируется на лечении ковидных больных, но всё ещё не разговаривает.

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