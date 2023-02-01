Фигуристка Туктамышева приступила к тренировкам после болезни

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании фигуристка Елизавета Туктамышева приступила к тренировкам после болезни. Об этом ТАСС в среду сообщила тренер Татьяна Мишина.

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Туктамышева и чемпион России Евгений Семененко пропустили чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию, проходивший с 28 по 29 января, из-за болезни.

"Женя Семененко еще болеет пока, такая, видимо, инфекция попалась. Не могу сказать, какая динамика, пока болеет. Лиза уже вышла, готовится к финалу Гран-при России", - сказала Мишина.

Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.