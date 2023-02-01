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3 часа назад

Фигуристка Туктамышева приступила к тренировкам после болезни

ТАСС

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании фигуристка Елизавета Туктамышева приступила к тренировкам после болезни. Об этом ТАСС в среду сообщила тренер Татьяна Мишина.

Фигуристка Туктамышева приступила к тренировкам после болезни
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Туктамышева и чемпион России Евгений Семененко пропустили чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию, проходивший с 28 по 29 января, из-за болезни.

"Женя Семененко еще болеет пока, такая, видимо, инфекция попалась. Не могу сказать, какая динамика, пока болеет. Лиза уже вышла, готовится к финалу Гран-при России", - сказала Мишина.

Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.

Туктамышевой 26 лет, она является чемпионкой мира и Европы 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года, победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. На счету фигуристки золото командного чемпионата мира 2021 года.

Фигурное катание,Евгений Семененко,Елизавета Туктамышева,Татьяна Мишина,
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