Фигурист Рылов: «Если бы я не сделал операцию, то мог бы на коляске остаться»

«Жуткая история про винты в спине? Ну, жуткого там мало (улыбается). Всё началось с того, что у меня сильно заболела спина, а я не понимал, в чём дело. Я ездил к одному врачу, ко второму, к третьему… В итоге никто не мог ничего диагностировать и получилось так, что меня отвезли в Москву. Меня госпитализировали и направили на консультацию с нейрохирургом. Он мне сразу сказал: «Мальчик, тебе надо винты делать». У меня сразу всё будто рухнуло. Я не знал, что делать, как

Когда дошло дело до операции… Скажу, что я ни разу за свою жизнь не испытывал такой боли: физической, психологической, моральной… Я бы такого даже врагу не пожелал, потому что это испытание достаточно серьёзное. После этого я приехал спустя несколько месяцев за допуском и меня спросили, хочу ли я вообще продолжать. Я говорю: «Ну, а операцию я зачем делал?» В ответ я услышал: «Чтобы ты не остался без ног». Мне на полном серьёзе сказали, что если бы я не сделал операцию, то мог бы на коляске остаться. Мне бы всё равно её пришлось делать, но если бы я не был спортсменом, то не сейчас, а лет через десять.