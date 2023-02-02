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6 часов назад

Перспективная ученица Тутберидзе получила серьезную травму колена

Илья Родин

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова получила серьезную травму колена. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Перспективная ученица Тутберидзе получила серьезную травму колена
Фото: © официальная страница Tutberidze Team ВКонтакте© официальная страница Tutberidze Team ВКонтакте

Собеседник агентства пояснил, что участие фигуристки в первенстве России среди юниоров в Перми, запланированное на середину февраля, практически исключается.

Тутберидзе впервые прокомментировала скандал с Валиевой на Олимпиаде-2022

Уточняется, что Двоеглазову, ученицу тренера Этери Тутберидзе, нередко называют одной из самых перспективных юниорок страны.

В нынешнем сезоне она выиграла этап Гран-при России в Самаре среди юниоров. Кроме того, она заняла второе место на этапе в Сочи.

Ранее сообщалось, что на Кубке Первого канала получила незначительную травму фигуристка Анастасия Зинина.

Фигурное катание,Анастасия Зинина,Алиса Двоеглазова,Этери Тутберидзе,Первый канал,
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