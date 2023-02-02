Перспективная ученица Тутберидзе получила серьезную травму колена

Российская фигуристка Алиса Двоеглазова получила серьезную травму колена. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Фото: © официальная страница Tutberidze Team ВКонтакте © официальная страница Tutberidze Team ВКонтакте

Собеседник агентства пояснил, что участие фигуристки в первенстве России среди юниоров в Перми, запланированное на середину февраля, практически исключается.

Уточняется, что Двоеглазову, ученицу тренера Этери Тутберидзе, нередко называют одной из самых перспективных юниорок страны.

В нынешнем сезоне она выиграла этап Гран-при России в Самаре среди юниоров. Кроме того, она заняла второе место на этапе в Сочи.