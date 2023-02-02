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5 часов назад

Названа проблема в лечении Костомарова

Lenta.ru

В лечении госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остается проблема. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Названа проблема в лечении Костомарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник заявил, что у 45-летнего спортсмена наблюдаются проблемы с кровообращением, а также не проходит сепсис. При этом отмечается, что его состояние остается стабильным.

Татьяна Навка призвала молиться за здоровье Романа Костомарова

1 февраля источник «Ленты.ру» сообщил, что жизни Костомарова уже ничего не угрожает. При этом отмечалось, что ему могут ампутировать пальцы на руках.

Об улучшении состояния Костомарова стало известно 19 января. Через пять дней он пришел в сознание и начал разговаривать. Уточнялось, что врачи думают об отключении фигуриста от аппарата для насыщения крови кислородом (ЭКМО) и подтверждают положительную динамику состояния пациента.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Татьяна Навка,
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