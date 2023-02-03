Фигурист Яблоков из-за травмы прервал подготовку к финалу Гран-при России

Фигурист Илья Яблоков из-за старой обострившейся травмы был вынужден прервать тренировки и лечь на реабилитацию. Об этом ТАСС в пятницу сообщила тренер спортсмена Виктория Буцаева.
В августе Яблоков перенес операцию на ноге.
"Старая травма проявила себя на тренировке, поэтому Илья был вынужден взять паузу - он на реабилитации, она займет примерно неделю, - рассказала Буцаева. - На планы по подготовке к финалу Гран-при это не влияет".
Яблоков стал вторым на этапе Гран-при России в Перми и занял четвертое место на этапе серии в Москве. Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.
Яблокову 19 лет, он является победителем Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2019 года, трехкратным призером юниорского Гран-при.