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1 час назад

Фигурист Яблоков из-за травмы прервал подготовку к финалу Гран-при России

ТАСС

Фигурист Илья Яблоков из-за старой обострившейся травмы был вынужден прервать тренировки и лечь на реабилитацию. Об этом ТАСС в пятницу сообщила тренер спортсмена Виктория Буцаева.

Фигурист Яблоков из-за травмы прервал подготовку к финалу Гран-при России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В августе Яблоков перенес операцию на ноге.

"Старая травма проявила себя на тренировке, поэтому Илья был вынужден взять паузу - он на реабилитации, она займет примерно неделю, - рассказала Буцаева. - На планы по подготовке к финалу Гран-при это не влияет".

Яблоков стал вторым на этапе Гран-при России в Перми и занял четвертое место на этапе серии в Москве. Финал Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 марта.

Яблокову 19 лет, он является победителем Европейского юношеского олимпийского фестиваля 2019 года, трехкратным призером юниорского Гран-при.

Фигурное катание,
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