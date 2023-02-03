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37 минут назад

Бывшая российская фигуристка Губанова о смене гражданства: Грузия меня воскресила

Газета.Ru

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, которая выиграла чемпионат Европы — 2023, рассказала о смене спортивного гражданства на грузинское, передает Olympics.

Бывшая российская фигуристка Губанова рассказала о смене гражданства
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На европейском первенстве по результатам короткой и произвольной программ Губанова набрала 199,91 балла и уверенно заняла первое место.

«Тяжело было именно морально, хотела бросить. Но тяжело поставить крест на всем, да и кататься хотелось. А потом, можно сказать, случилось чудо, Грузия меня воскресила», — рассказала фигуристка.

20-летняя Губанова до 2021 года выступала за Россию. После смены спортивного гражданства она стала шестой на прошлогоднем чемпионате мира и 11-й на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Ранее сообщалось, что авторы американского подкаста The Skating Lesson высмеяли победу бывшей российской фигуристки Анастасии Губановой на чемпионате Европы 2023 года в финском Эспоо.

Фигурное катание,Анастасия Губанова,
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