Бывшая российская фигуристка Губанова рассказала о смене гражданства

Бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, которая выиграла чемпионат Европы — 2023, рассказала о смене спортивного гражданства на грузинское, передает Olympics.

На европейском первенстве по результатам короткой и произвольной программ Губанова набрала 199,91 балла и уверенно заняла первое место.

«Тяжело было именно морально, хотела бросить. Но тяжело поставить крест на всем, да и кататься хотелось. А потом, можно сказать, случилось чудо, Грузия меня воскресила», — рассказала фигуристка.

20-летняя Губанова до 2021 года выступала за Россию. После смены спортивного гражданства она стала шестой на прошлогоднем чемпионате мира и 11-й на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. ISU объяснил такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.