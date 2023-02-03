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10 часов назад

Анна Щербакова не получила приглашение на церемонию вручения премии ISU Skating Awards в Цюрих

Sports.ru

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова не получила приглашение на церемонию вручения премии ISU Skating Awards, которая пройдет в Цюрихе 5 февраля.

Щербакову не пригласили на церемонию вручения премии ISU Skating Awards
Фото: Sports.ruSports.ru

Щербакова вошла в тройку претендентов на награду в номинации «Самый ценный фигурист». Ее соперники – олимпийские чемпионы Нэтан Чен и Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон.

«Анна не получила приглашение на церемонию вручения премии», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По информации ТАСС, на церемонии в Цюрихе будут присутствовать не все номинанты.

Фигурное катание,Гийом Сизерон,Анна Щербакова,
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