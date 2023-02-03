Губерниев выразил слова поддержки Костомарову

Ранее сегодня появились сведения, что Костомарову было решено ампутировать пальцы ног, а за пальцы рук врачи ещё продолжают бороться. Сообщается, что из-за того, что Роман был подключён к ЭКМО больше пяти дней, пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей. Напомним, Романа Костмарова госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Недавно фигуриста отключили от ЭКМО, и он начал постепенно приходить в себя.