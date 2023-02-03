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10 часов назад

Дмитрий Губерниев выразил слова поддержки Роману Костомарову

Чемпионат.com

Комментатор Дмитрий Губерниев в своих социальных сетях выразил слова поддержки Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову, госпитализированному в тяжёлом состоянии.

Губерниев выразил слова поддержки Костомарову
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Рома, держись, родной… » – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее сегодня появились сведения, что Костомарову было решено ампутировать пальцы ног, а за пальцы рук врачи ещё продолжают бороться. Сообщается, что из-за того, что Роман был подключён к ЭКМО больше пяти дней, пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей. Напомним, Романа Костмарова госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Недавно фигуриста отключили от ЭКМО, и он начал постепенно приходить в себя.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Дмитрий Губерниев,
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