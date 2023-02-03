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9 часов назад

Тарасова отреагировала на слухи об ампутации пальцев Костомарову

Елена Прошина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о возможности ампутации пальцев ног олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову. В беседе со «Спорт-Экспресс» она сказала, что ничего не слышала об этом, но состояние спортсмена улучшается.

Тарасова отреагировала на слухи об ампутации пальцев Костомарову
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее telegram-канал Mash сообщил, что врачи приняли решение ампутировать Костомарову пальцы ног на фоне развивающейся гангрены из-за длительного пребывания на ЭКМО.

«Ему решили ампутировать пальцы ног? Не знаю про это ничего», — сказала Тарасова.

По ее словам, она каждый день звонит в больницу, чтобы узнать о состоянии Костомарова и врачи об этом ей ничего не говорили.

«Говорят, что с каждым днем ему становиться чуть-чуть лучше. Что аппарат дыхания выключают на пару часов в день, и он дышит сам это время», — отметила Тарасова.

Напомним, что Костомаров попал в больницу 10 января. У него диагностировали пневмонию, грипп, сепсис и ввели в искусственную кому. 24 января он пришел в сознание, но его состояние по-прежнему остается тяжелым.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Татьяна Тарасова,
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